09.03.2026 09:37:19

Roche Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant gegen Brustkrebs mit einem Kursziel von 395 Franken auf "Outperform" belassen. Die vom Pharmakonzern präsentierten Studiendaten zu dem Medikament seien "nicht gerade hilfreich", schrieb Analyst Justin Smith am Montag in seiner ersten Reaktion. Roche habe jüngst geäußert, dass Giredestrant zum umsatzstärksten Medikament im Unternehmen avancieren könnte. Unter dem Strich ändere der Rückschlag aber nichts an der fortdauernden Erholung der Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente, so der Experte./bek/ag

