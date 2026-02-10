Roche Aktie
|353,80CHF
|-2,60CHF
|-0,73%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche nach einer Informationsveranstaltung zum Medikament Fenebrutinib mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Im Fokus habe eine etwaige Lebertoxität bei der Anwendung gegen eine bestimmte Form der Multiplen Sklerose gestanden, schrieb James Gordon am Montagabend. Der Pharmakonzern wolle mit zweiwöchigen Leberfunktionstests möglichen erhöhten Leberenzymwerten entgegenwirken./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
410,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
353,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15,88%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
353,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,88%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
