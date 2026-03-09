Roche Aktie

325,70CHF -15,50CHF -4,54%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
09.03.2026 11:42:30

Roche Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 349 Franken auf "Neutral" belassen. Der Misserfolg von Giredestrant in der PersevERA-Brustkrebsstudie beseitige das Potenzial des Mittels als Erstlinientherapie fortgeschrittener Erkrankungen bei bestimmten Patientengruppen, schrieb James Quigley am Montag. Der Löwenanteil des dem Mittel zugeschrieben Werts liege jedoch für die Therapie im Anfangsstadium der Krankheit./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
349,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
324,60 CHF 		Abst. Kursziel*:
7,52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
326,10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7,02%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

