Roche Aktie
|325,70CHF
|-15,50CHF
|-4,54%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 349 Franken auf "Neutral" belassen. Der Misserfolg von Giredestrant in der PersevERA-Brustkrebsstudie beseitige das Potenzial des Mittels als Erstlinientherapie fortgeschrittener Erkrankungen bei bestimmten Patientengruppen, schrieb James Quigley am Montag. Der Löwenanteil des dem Mittel zugeschrieben Werts liege jedoch für die Therapie im Anfangsstadium der Krankheit./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
349,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
324,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7,52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
326,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,02%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
12:26
|Montagshandel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: SLI zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|SMI aktuell: SMI fällt am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Roche auf 'Underperform' - Ziel 230 Franken (dpa-AFX)
|
09:29
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SMI-Börsianer bekommen zum Start des Montagshandels kalte Füße (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Zürich: SLI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)