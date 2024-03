SIX-Handel SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 1 915,87 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,136 Prozent auf 1 922,97 Punkte an der Kurstafel, nach 1 925,58 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 924,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 913,00 Einheiten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 0,221 Prozent. Vor einem Monat, am 22.02.2024, wurde der SLI mit 1 854,75 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, wurde der SLI mit 1 780,93 Punkten gehandelt. Der SLI wies vor einem Jahr, am 22.03.2023, einen Wert von 1 709,62 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,15 Prozent auf 529,20 CHF), Swisscom (+ 0,90 Prozent auf 537,80 CHF), Lindt (+ 0,65 Prozent auf 10 880,00 CHF), Temenos (+ 0,59 Prozent auf 64,78 CHF) und Logitech (+ 0,57 Prozent auf 80,70 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Sonova (-3,56 Prozent auf 265,20 CHF), Straumann (-3,11 Prozent auf 143,20 CHF), VAT (-2,62 Prozent auf 471,90 CHF), Richemont (-1,92 Prozent auf 135,20 CHF) und Geberit (-1,36 Prozent auf 538,20 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 602 200 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 254,216 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,33 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,69 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

