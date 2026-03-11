SIX-Handel SMI leichter

Am Mittwoch verliert der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,53 Prozent auf 12 996,02 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,567 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,808 Prozent auf 12 959,66 Punkte an der Kurstafel, nach 13 065,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 13 002,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 883,62 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,271 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Stand von 13 547,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der SMI mit 12 905,17 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 692,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,90 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 685,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 0,35 Prozent auf 63,28 CHF), Swisscom (+ 0,21 Prozent auf 717,50 CHF), Logitech (+ 0,06 Prozent auf 71,36 CHF), Richemont (+ 0,00 Prozent auf 142,40 CHF) und Amrize (-0,07 Prozent auf 46,03 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Givaudan (-1,41 Prozent auf 2 789,00 CHF), Lonza (-1,11 Prozent auf 491,00 CHF), Roche (-1,04 Prozent auf 331,70 CHF), Holcim (-0,83 Prozent auf 64,52 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,76 Prozent auf 67,50 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 849 822 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 295,176 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,07 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at