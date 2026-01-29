ABB Aktie

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Auftragseingang des Technologiekonzerns habe die Konsensschätzung um satte 32 Prozent übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Margenausblick auf 2026 erscheine konservativ./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:35 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
55,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
67,40 CHF 		Abst. Kursziel*:
-18,40%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
65,56 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,11%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

