ABB Aktie
|72,14EUR
|5,58EUR
|8,38%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Auftragseingang des Technologiekonzerns habe die Konsensschätzung um satte 32 Prozent übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Margenausblick auf 2026 erscheine konservativ./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:35 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
55,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
67,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-18,40%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
65,56 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,11%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
