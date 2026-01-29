ABB Aktie
|73,06EUR
|6,50EUR
|9,77%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Franken auf "Neutral" belassen. Der Auftragseingang der Schweizer im vierten Quartal sei überwältigend gewesen - sowohl im Elektrobereich als auch der Automatisierung, schrieb Phil Buller am Donnerstag. Er sieht positive Signale für die gesamte Branche./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67,06 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10,53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
67,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,11%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich: SMI mittags stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Zürich: SPI am Donnerstagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|11:54
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|11:54
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,06
|9,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:39
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:38
|GEA Buy
|UBS AG
|12:36
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|11:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Nokia Neutral
|UBS AG
|11:10
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:10
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:09
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|11:08
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11:07
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:49
|SAP Buy
|UBS AG
|10:49
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.