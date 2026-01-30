NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB von 60 auf 65 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Den Schweizern winke ein gutes Jahr 2026, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen mit Blick auf den Auftragseingang. Die Aktienbewertung erscheine jedoch bereits recht üppig angesichts der Ergebnisperspektive./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:15 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.