ABB Aktie

72,84EUR 0,00EUR 0,00%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

30.01.2026 12:38:45

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB von 60 auf 65 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Den Schweizern winke ein gutes Jahr 2026, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen mit Blick auf den Auftragseingang. Die Aktienbewertung erscheine jedoch bereits recht üppig angesichts der Ergebnisperspektive./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
65,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
66,66 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2,49%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
66,64 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,46%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

