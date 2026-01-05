Swiss Re Aktie

139,45EUR -1,60EUR -1,13%
Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.01.2026 13:09:59

Swiss Re Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 118 Franken belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 18:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
118,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
128,10 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7,88%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
129,75 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,06%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten