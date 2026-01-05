Swiss Re Aktie
|139,45EUR
|-1,60EUR
|-1,13%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
05.01.2026 13:09:59
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 118 Franken belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 18:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
118,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
128,10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7,88%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
129,75 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,06%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|SIX-Handel: SMI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
09:29