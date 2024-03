SLI-Handel aktuell: SLI am Nachmittag im Plus

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,54 Prozent fester bei 1 870,75 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,371 Prozent auf 1 867,55 Punkte an der Kurstafel, nach 1 860,65 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 862,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 871,73 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,142 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte am letzten Handelstag imJanuar, dem 29.01.2024, den Wert von 1 820,82 Punkten. Der SLI stand am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, bei 1 709,77 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wies der SLI einen Wert von 1 765,58 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,08 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 874,03 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Temenos (+ 2,97 Prozent auf 66,66 CHF), Holcim (+ 1,92 Prozent auf 72,10 CHF), Julius Bär (+ 1,67 Prozent auf 47,43 CHF), Richemont (+ 1,12 Prozent auf 140,10 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,09 Prozent auf 297,70 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil ams (-38,84 Prozent auf 1,35 CHF), Straumann (-1,97 Prozent auf 139,60 CHF), Swatch (I) (-1,04 Prozent auf 208,80 CHF), Schindler (-0,77 Prozent auf 233,00 CHF) und Logitech (-0,36 Prozent auf 78,36 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 41 174 106 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 257,538 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,44 erwartet. Mit 6,03 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at