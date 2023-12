SLI-Handel aktuell: SLI sackt am Montagmittag ab

Wenig Veränderung ist derzeit in Zürich zu beobachten.

Um 12:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,06 Prozent auf 1 746,86 Punkte an der SLI-Kurstafel. In den Montagshandel ging der SLI 0,091 Prozent schwächer bei 1 746,33 Punkten, nach 1 747,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 744,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 750,71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 661,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 730,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wies der SLI 1 693,32 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3,91 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. Bei 1 599,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,53 Prozent auf 36,52 CHF), Straumann (+ 1,21 Prozent auf 121,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,69 Prozent auf 263,80 CHF), Swatch (I) (+ 0,53 Prozent auf 229,70 CHF) und SGS SA (+ 0,49 Prozent auf 73,52 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams (-2,59 Prozent auf 2,00 CHF), Lonza (-1,97 Prozent auf 322,70 CHF), Zurich Insurance (-1,18 Prozent auf 445,30 CHF), Nestlé (-1,17 Prozent auf 98,22 CHF) und Swiss Re (-0,83 Prozent auf 98,06 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 796 497 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271,600 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten

2023 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at