SMA Solar Aktie

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

Schwache Nachfrage 01.09.2025 20:56:39

SMA Solar-Aktie mit Kursrutsch: SMA Solar rechnet 2025 mit operativem Verlust - Prognose gekappt

SMA Solar-Aktie mit Kursrutsch: SMA Solar rechnet 2025 mit operativem Verlust - Prognose gekappt

SMA Solar senkt wegen der anhaltend schwachen Marktentwicklung für Privat- und Gewerbeanlagen seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet nun einen operativen Verlust.

Die für 2025 und die Folgejahre zu erwartende Umsatzentwicklung der Sparte Home & Business Solutions habe sich im Laufe des dritten Quartals nochmals deutlich verschlechtert, teilte das Unternehmen am Montag in Niestetal mit. SMA Solar will die bereits eingeleiteten Restrukturierungsbemühen nochmals verschärfen. Die Kosten dafür sowie Abschreibungen würden sich 2025 auf 170 Millionen bis 220 Millionen Euro belaufen.

Deswegen rechnet das im SDAX notierte Unternehmen mit einem Verlust beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 30 bis 80 Millionen Euro. Zuvor hatte SMA einen Gewinn von 70 bis 80 Millionen in Aussicht gestellt. Der Umsatz dürfte 1,45 bis 1,5 Milliarden Euro erreichen und damit leicht unter der bisherigen Prognose von 1,5 bis 1,55 Milliarden Euro für das laufende Jahr liegen.

Die erweiterten Restrukturierungsmaßnahmen sehen die Anpassung und Entwicklung des Produktportfolios und der Wertschöpfungstiefe, eine stärkere Nutzung der internationalen Standorte sowie eine effizientere Servicestrategie vor, hieß es. SMA will dadurch zusätzlich jährlich voraussichtlich mehr als 100 Millionen Euro bis Ende 2027 sparen.

Der Wechselrichter-Konzern kämpft seit einiger Zeit mit einer fortgesetzten Nachfrageschwäche und dem Konkurrenzdruck asiatischer Hersteller. SMA war bereits im Mai wegen der schlechter werdenden Bedingungen und der volatilen US-Zollpolitik beim Blick auf das Jahr vorsichtiger geworden.

Die SMA Solar-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 15,69 Prozent tiefer bei 19,19 Euro.

/nas

NIESTETAL (dpa-AFX)

Aktien in diesem Artikel

SMA Solar AG 19,15 -15,94%

