SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Schwache Nachfrage
|
01.09.2025 20:56:39
SMA Solar-Aktie mit Kursrutsch: SMA Solar rechnet 2025 mit operativem Verlust - Prognose gekappt
Deswegen rechnet das im SDAX notierte Unternehmen mit einem Verlust beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 30 bis 80 Millionen Euro. Zuvor hatte SMA einen Gewinn von 70 bis 80 Millionen in Aussicht gestellt. Der Umsatz dürfte 1,45 bis 1,5 Milliarden Euro erreichen und damit leicht unter der bisherigen Prognose von 1,5 bis 1,55 Milliarden Euro für das laufende Jahr liegen.
Die erweiterten Restrukturierungsmaßnahmen sehen die Anpassung und Entwicklung des Produktportfolios und der Wertschöpfungstiefe, eine stärkere Nutzung der internationalen Standorte sowie eine effizientere Servicestrategie vor, hieß es. SMA will dadurch zusätzlich jährlich voraussichtlich mehr als 100 Millionen Euro bis Ende 2027 sparen.
Der Wechselrichter-Konzern kämpft seit einiger Zeit mit einer fortgesetzten Nachfrageschwäche und dem Konkurrenzdruck asiatischer Hersteller. SMA war bereits im Mai wegen der schlechter werdenden Bedingungen und der volatilen US-Zollpolitik beim Blick auf das Jahr vorsichtiger geworden.
Die SMA Solar-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 15,69 Prozent tiefer bei 19,19 Euro.
/nas
NIESTETAL (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten
|
20:28
|EQS-Adhoc: SMA passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erweitert Restrukturierungsmaßnahmen (EQS Group)
|
20:28
|EQS-Adhoc: SMA adjusts sales and earnings guidance for the 2025 fiscal year and broadens scope of restructuring measures (EQS Group)
|
17:59
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
28.08.25
|TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.08.25
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
27.08.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AGmehr Analysen
|18.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|19,15
|-15,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker aus dem Handel -- DAX beginnt September fester -- Wall Street im Feiertag -- Börsen in Asien schließen uneinig - Nikkei sehr schwach
Zum Start in die neue Woche zeigte sich der heimische Markt stärker und auch der deutsche Leitindex verbuchte Aufschläge. An den US