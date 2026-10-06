SMI aktuell: SMI schlussendlich mit Kursplus

Mit dem SMI ging es letztendlich aufwärts.

Am Dienstag notierte der SMI via SIX zum Handelsende 0,62 Prozent fester bei 13 788,93 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,565 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,572 Prozent auf 13 781,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13 703,53 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 738,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 903,62 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 14 395,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14 302,26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 551,36 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,09 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 1,70 Prozent auf 31,18 CHF), Holcim (+ 1,39 Prozent auf 65,84 CHF), UBS (+ 1,35 Prozent auf 40,57 CHF), Swiss Re (+ 1,17 Prozent auf 143,05 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,08 Prozent auf 82,58 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Alcon (-0,75 Prozent auf 52,68 CHF), Sandoz (-0,34 Prozent auf 69,76 CHF), Galderma (-0,06 Prozent auf 161,35 CHF), Swiss Life (+ 0,07 Prozent auf 899,00 CHF) und Richemont (+ 0,11 Prozent auf 174,85 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 261 520 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 296,952 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,25 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at