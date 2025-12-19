ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 19.12.2025 10:03:56

SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23,27 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,296 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf 58,12 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 249,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +149,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 104,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ABB

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten