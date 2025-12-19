ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Langfristige Anlage
|
19.12.2025 10:03:56
SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23,27 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,296 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf 58,12 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 249,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +149,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 104,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ABB
