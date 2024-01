Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,30 Prozent auf 4 482,45 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,893 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 481,40 Zählern und damit 0,278 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 468,98 Punkte).

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 475,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 510,01 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,463 Prozent. Vor einem Monat, am 11.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 540,19 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 11.10.2023, mit 4 200,80 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.01.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 099,76 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Ferrari (+ 1,67 Prozent auf 322,15 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,93 Prozent auf 45,17 EUR), Stellantis (+ 0,92 Prozent auf 20,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,85 Prozent auf 114,34 EUR) und BASF (+ 0,57 Prozent auf 45,28 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-0,63 Prozent auf 34,54 EUR), Infineon (-0,57 Prozent auf 34,59 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,40 Prozent auf 2,74 EUR), Eni (-0,40 Prozent auf 14,85 EUR) und UniCredit (-0,13 Prozent auf 25,83 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 868 070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 339,948 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,88 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,16 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at