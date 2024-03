Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Schlussendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,34 Prozent höher bei 4 911,47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,247 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,199 Prozent auf 4 904,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 894,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 897,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 915,44 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 4 654,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 414,95 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 294,80 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8,83 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 915,44 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,28 Prozent auf 120,68 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 429,70 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 175,22 EUR), Eni (+ 0,79 Prozent auf 14,44 EUR) und UniCredit (+ 0,53 Prozent auf 31,16 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Ferrari (-3,08 Prozent auf 380,50 EUR), BASF (-1,84 Prozent auf 47,10 EUR), adidas (-1,34 Prozent auf 184,50 EUR), Infineon (-1,19 Prozent auf 33,58 EUR) und Bayer (-0,88 Prozent auf 28,08 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 355 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 422,240 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at