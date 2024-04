Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt

Wenig Veränderung ist aktuell in Europa zu beobachten.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,08 Prozent stärker bei 4 402,51 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,051 Prozent stärker bei 4 401,05 Punkten, nach 4 398,81 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4 409,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 397,07 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,878 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 4 302,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 077,94 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, bei 3 952,47 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,59 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 462,29 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 1,08 Prozent auf 6,28 GBP), BASF (+ 1,00 Prozent auf 54,36 EUR), SAP SE (+ 0,93 Prozent auf 178,70 EUR), Richemont (+ 0,73 Prozent auf 137,20 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,71 Prozent auf 39,47 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil AstraZeneca (-1,67 Prozent auf 104,26 GBP), RELX (-1,09 Prozent auf 33,20 GBP), GSK (-1,07 Prozent auf 16,45 GBP), Zurich Insurance (-0,99 Prozent auf 478,80 CHF) und Diageo (-0,93 Prozent auf 29,28 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 6 154 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 526,795 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,24 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

