Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Der LUS-DAX notiert am Montag im Plus.

Am Montag legt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,42 Prozent auf 18 406,00 Punkte zu.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 450,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 283,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.07.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 165,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 724,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der LUS-DAX 15 581,00 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,93 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3,41 Prozent auf 23,99 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,85 Prozent auf 97,02 EUR), Porsche (+ 1,56 Prozent auf 68,82 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,50 Prozent auf 40,53 EUR) und Siemens Energy (+ 1,47 Prozent auf 25,54 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-1,74 Prozent auf 552,40 EUR), Henkel vz (-0,54 Prozent auf 77,74 EUR), Symrise (-0,49 Prozent auf 112,55 EUR), SAP SE (-0,19 Prozent auf 196,42 EUR) und adidas (-0,09 Prozent auf 216,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 306 842 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 229,567 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

