Starker Wochentag in London: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im FTSE 100

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,85 Prozent stärker bei 7 662,21 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,352 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 597,53 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 597,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7 662,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 597,53 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,18 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 16.01.2024, den Wert von 7 558,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 410,97 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 16.02.2023, einen Wert von 8 012,53 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 0,768 Prozent zu Buche. Bei 7 764,37 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Anglo American (+ 2,97 Prozent auf 18,19 GBP), Glencore (+ 2,74 Prozent auf 4,02 GBP), Standard Chartered (+ 2,58 Prozent auf 5,96 GBP), Rio Tinto (+ 2,48 Prozent auf 54,60 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,23 Prozent auf 1,12 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-0,70 Prozent auf 88,42 GBP), Vodafone Group (-0,39 Prozent auf 0,66 GBP), GSK (-0,37 Prozent auf 16,57 GBP), Informa (-0,07 Prozent auf 8,10 GBP) und Sage (-0,04 Prozent auf 11,62 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 8 273 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 188,882 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 11,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vodafone Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at