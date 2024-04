Stellantis-Aktie höher: Absatzwachstum in Europa

Die Verkäufe legten im Jahresvergleich um 5,4 Prozent zu und der Marktanteil in der Region erreichte 19,2 Prozent - ein Plus von 0,9 Prozentpunkten gegenüber dem Anteil im Gesamtjahr 2023, wie der Autokonzern mitteilte.

In Deutschland verzeichnete der Opel-Mutterkonzern ein starkes Wachstum von 22,7 Prozent und erhöhte seinen Marktanteils um 2 Prozentpunkte auf 13,9 Prozent. In Großbritannien legte Stellantis um 18,7 Prozent zu, wobei der Marktanteil um 1 Prozentpunkt auf 14,7 Prozent stieg. In Frankreich stiegen die Zulassungen um 7,3 Prozent, in Italien verzeichnete Stellantis ein Plus von 4,3 Prozent. Darüber hinaus legte der Absatz von Stellantis unter anderem auch in Portugal und Spanien zu.

Auf dem Markt für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) verzeichnete Stellantis ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der Marktanteil in Europe erreichte 14,4 Prozent. Mit der Einführung mehrerer neuer Modelle im Jahr 2024 will Stellantis sein Angebot an vollelektrischen Modellen in Europa bis Ende des Jahres verdoppeln. Zu Stellantis gehören Automarken wie Fiat, Peugeot, Citroen und Opel.

An der Euronext Paris steigt die Stellantis-Aktie zeitweise um 1,05 Prozent auf 25,14 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)