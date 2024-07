Stellantis-Aktie höher: Stellantis zeigt in erstem Halbjahr moderates Wachstum in Europa

Stellantis hat im ersten Halbjahr trotz eines kräftigen Wachstums in Deutschland nur ein leichtes Absatzplus in Europa verzeichnet.

Der Opel-Mutterkonzern steigerte seine Verkäufe in Europa um 0,9 Prozent. Der Absatz in Deutschland wuchs in den ersten sechs Monaten mit 24 Prozent klar überdurchschnittlich, wobei laut Stellantis fast alle Marken im Vergleich zum Vorjahr ein zweistelliges Absatzplus erzielten. Der Marktanteil des Mehrmarkenkonzerns in Europa betrug 18,2 Prozent.Im XETRA-Handel gewinnt die Stellantis-Aktie zeitweise 1,98 Prozent auf 18,43 Euro.

DJG/mgo/cbr

FRANKFURT (Dow Jones)