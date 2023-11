Stellantis mit Aufschlägen: Stellantis mit Teilrückkauf eigener Aktien von Dongfeng

Die chinesische Dongfeng Motor reduziert ihre Beteiligung an Stellantis. Wie der Autokonzern mit Sitz in Amsterdam mitteilte, kauft er 50 Millionen eigene Aktien für 934 Millionen Euro von Dongfeng zurück und zieht sie danach ein.

Dongfeng werde nach der Transaktion noch 49,2 Millionen Stellantis -Aktien halten, was 1,58 Prozent des Aktienkapitals entspricht. Die Transaktion geht auf eine Grundsatzvereinbarung der beiden Konzerne vom Juli 2022 zurück.

Die Stellantis-Aktie gewinnt an der Euronext in Paris zeitweise 1,00 Prozent auf 18,742 Euro. Dongfeng-Aktien gewannen in Hongkong 4,26 Prozent auf 0,45 Hongkong-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)