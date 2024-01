STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt zum Ende des Freitagshandels

Der STOXX 50 gönnte sich am fünften Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 4 051,56 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,133 Prozent auf 4 064,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 058,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 044,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 081,21 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 074,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 873,11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 861,35 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,988 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 124,90 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 148,88 EUR), Zurich Insurance (+ 0,93 Prozent auf 434,20 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,83 Prozent auf 23,08 EUR), BAT (+ 0,81 Prozent auf 23,08 GBP) und Allianz (+ 0,73 Prozent auf 247,15 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,66 Prozent auf 35,28 CHF), UBS (-1,96 Prozent auf 24,98 CHF), Glencore (-1,80 Prozent auf 4,12 GBP), BASF (-1,40 Prozent auf 43,05 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,22 Prozent auf 59,11 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 22 888 750 Aktien gehandelt. Mit 438,107 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 5,13 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 11,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at