STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,33 Prozent auf 4 525,21 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,895 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,087 Prozent auf 4 469,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 465,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 526,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 469,60 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,59 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 521,47 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 24.10.2023, einen Wert von 4 065,37 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 153,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 0,275 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 568,80 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 7,70 Prozent auf 160,86 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,78 Prozent auf 116,94 EUR), Siemens (+ 1,59 Prozent auf 164,62 EUR), adidas (+ 1,15 Prozent auf 169,20 EUR) und BASF (+ 0,94 Prozent auf 44,03 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-1,34 Prozent auf 34,36 EUR), Deutsche Börse (-0,96 Prozent auf 185,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 390,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,63 Prozent auf 44,07 EUR) und Allianz (-0,43 Prozent auf 244,35 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 656 759 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 331,059 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,14 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

