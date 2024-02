Symrise-Aktie: Baader Bank vergibt Bewertung

Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Analyst Andreas von Arx passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nun an, nachdem der Duftstoff- und Aromenhersteller im Dezember eine Gewinnwarnung veröffentlicht hatte. Er senkte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie und liegt für 2023 und 2024 im Rahmen der Konsenserwartungen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:32 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 95,58 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10,90 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 31 533 Symrise-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 fiel die Aktie um 4,1 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 09:38 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.