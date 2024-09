Symrise-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Dass Jörn Andreas den Duftstoffe- und Aromenhersteller verlasse, überrasche, da er erst seit etwas mehr als anderthalb Jahren Scent & Care-Vorstand sei, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er wies zudem darauf hin, dass Andreas von vielen Investoren sogar als potenzieller zukünftiger Vorstandschef gesehen worden sei. Allerdings war Jean-Yves Parisot im Frühjahr an die Konzernspitze aufgestiegen.

Aktienanalyse online: Die Symrise-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Symrise-Aktie musste um 16:57 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 119,80 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,18 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 129 175 Symrise-Aktien. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2024 um 21,5 Prozent aufwärts. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

