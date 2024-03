Symrise-Aktie im Plus: Symrise mit weniger Gewinn, erfüllt aber Prognose

Das kurz vor Weihnachten gesenkte Margenziel wurde erreicht. 2024 will der Duftstoff- und Aromenhersteller seinen Umsatz im Einklang mit den mittelfristigen Zielen erneut steigern und sieht auch die Rendite wieder am unteren Ende des Zielkorridors, wie das Unternehmen in Holzminden mitteilte.

Symrise verbuchte mit 903,5 Millionen Euro bereinigtem EBITDA operativ 2 Prozent weniger Gewinn als im Vorjahr. Derweil stieg der Umsatz um 2,4 Prozent (organisch: 7,9 Prozent) auf 4,730 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 19,1 Prozent und lag damit am unteren Ende der Mitte Dezember gesenkten Prognose von 19 bis 19,5 Prozent.

Einmalige negative Effekte von insgesamt 51,8 Millionen Euro sind hier herausgerechnet, primär Folge eines Produktionsstillstands in der US-Fabrik Colonel Island sowie Aufwendungen für die Neuaufstellung des Segments Scent & Care und in Verbindung mit der laufenden Kartelluntersuchung. Netto verdiente Symrise deshalb nur 340,5 Millionen Euro - 16,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Trotzdem sollen die Aktionäre wie von Analysten erwartet 1,10 Euro Dividende bekommen - 5 Cent mehr als im Vorjahr.

2024 will Symrise ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent schaffen und dabei eine Umsatzrendite bezogen auf das EBITDA von rund 20 Prozent erwirtschaften. Das entspricht dem mittelfristigen Margenziel von 20 bis 23 Prozent. 2025 plant Symrise mit Umsätzen von 5,5 bis 6 Milliarden Euro und bis 2028 sollen es 7,5 bis 8 Milliarden Euro sein.

Wachstumsstärke verhilft Symrise an DAX-Spitze

Die Geschäftszahlen von Symrise und die für 2024 gesetzten Ziele haben die Aktien am Mittwoch nach oben getrieben. Mit einem Aufschlag von 6,33 Prozent auf 102,65 Euro lagen sie via XETRA klar an der Spitze des Leitindex DAX.

Der Duftstoff- und Aromenhersteller will 2024 wieder profitabler werden. Bei einem Wachstum über dem des relevanten Marktes, das bei 3 bis 4 Prozent erwartet wird, soll eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 20 Prozent erreicht werden. Konkret peilt Symrise ein Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent an.

Analyst Thomas Maul von der DZ Bank vermutete, dass vor allem das beschleunigte Wachstum im Schlussquartal 2023 am Markt gut ankommt. Symrise habe die Konsensschätzung hier übertroffen. Als Wermutstropfen wertet der Experte die bereinigte operative Marge (Ebitda) im zweiten Halbjahr. In diesem Jahr sollten aber Maßnahme für eine größere Effizienz, stabile Rohstoffpreise und eine verbesserte Produktpalette die Profitabilität stützen.

Der Aktienkurs von Symrise hatte im Januar und im Februar Zwischentiefs um die 92 Euro ausgelotet. Von diesen Tiefs aus hat sich der Kurs nun wieder deutlich nach oben abgesetzt.

Mitte Dezember hatte das Unternehmen das Margenziel gesenkt, was dem Kurs einen Einbruch von fast 8 Prozent eingebrockt hatte. Mit dem Schließen der dabei gerissenen Kurslücke bei gut 106 Euro würde sich die charttechnische Lage noch weiter verbessern.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)