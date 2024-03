Symrise-CEO tritt zurück - Symrise-Aktie knapp im Minus

Bei Symrise kommt es Ende März überraschend zu einem Wechsel an der Konzernspitze.

Der langjährige Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram übergibt dann den Staffelstab an Jean-Yves Parisot, wie der Duft- und Aromenhersteller nach einer Aufsichtsratssitzung in Holzminden mitteilte. Bertram, dessen Vertrag eigentlich noch bis Ende nächsten Jahres gelaufen wäre, gehe im besten Einvernehmen in den Ruhestand, hieß es. Ein Grund dafür wurde nicht genannt.

Der 1958 geborene Bertram führt das inzwischen im Leitindex DAX notierte Unternehmen Symrise seit August 2009. Sein Nachfolger im Amt gehört dem Vorstand seit 2016 an und verantwortete bisher das umsatzstärkste Segment Taste, Nutrition & Health. Seit Vertrag wurde zugleich um vier Jahre bis Ende September 2028 verlängert. Ob es für ihn eine Nachfolge geben wird, teilte Symrise nicht mit.

Die Symrise-Aktie verlor via XETRA zeitweise kräftig, ging dann aber doch nur 0,17 Prozent leichter bei 94,54 Euro aus der Sitzung.

FRANKFURT (Dow Jones)