Symrise-Analyse: Baader Bank verleiht Symrise-Aktie Add in jüngster Analyse

Die Baader Bank hat Symrise nach Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe ähnlich wie zuvor schon Konkurrent Givaudan ein starkes Wachstum gezeigt, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch bei den Schweizern werde erwartet, dass die bereinigte operative Ergebnisentwicklung spätestens 2025 das Wachstumsniveau der Zeit vor der Inflation erreichen sollte. Diesem hinke Symrise noch hinterher, wie die Zahlen für das vergangene Jahr zeigten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Symrise-Aktie am Tag der Analyse

Um 15:41 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 100,30 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 14,66 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 425 135 Symrise-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2024 0,7 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 vorlegen.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 09:19 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.