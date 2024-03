Symrise-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Symrise-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen zum vierten Quartal von 95 auf 105 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern erhöhte Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr um rund zwei Prozent. Sie begründete das mit einem stärkeren Umsatzwachstum des Herstellers von Duft- und Aromastoffen.

Die Symrise-Aktie musste um 13:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 107,20 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 2,05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 99 718 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte das Papier um 7,6 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2024 wird für den 01.08.2024 terminiert.

