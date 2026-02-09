Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|
09.02.2026 12:12:40
Symrise: US-Kartellermittlungen eingestellt
DOW JONES--Die US-Behörden haben bei Symrise keinen Kartellverstoß feststellen können. Der Konzern sei vom US-Justizministerium mit Schreiben vom 5. Februar informiert worden, dass es seine Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen einstellt, teilte das DAX-Unternehmen mit. Ein rechtswidriges Verhalten von Symrise sei nicht festgestellt worden.
"Der Konzern hat stets darauf hingewiesen, dass Symrise sich an keinen unzulässigen Absprachen mit Wettbewerbern im Bereich des Duftstoffgeschäfts beteiligt hat", heißt es in der Mitteilung von Symrise. Man habe von Anfang an mit Nachdruck argumentiert, dass das Unternehmen zu keiner Zeit Teil dieser Untersuchung hätte sein dürfen und dass die seitens der Behörden veranlassten Maßnahmen nicht gerechtfertigt seien.
Symrise geht davon aus, dass auch die verbleibenden Untersuchungsbehörden ihre Verfahren gegen das Unternehmen in naher Zukunft abschließen werden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
February 09, 2026 06:12 ET (11:12 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AG
|
12:12
|Symrise: US-Kartellermittlungen eingestellt (Dow Jones)
|
09:48
|Symrise-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
04.02.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|08:59
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|08:59
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|08:59
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|72,04
|-1,02%