TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen

So performte der TecDAX am Freitag zum Handelsende.

Schlussendlich ging der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 3 772,40 Punkten aus dem Handel. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 619,642 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,417 Prozent stärker bei 3 787,26 Punkten, nach 3 771,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 793,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 766,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,314 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 15.07.2025, mit 3 902,70 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2025, stand der TecDAX bei 3 819,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, lag der TecDAX bei 3 340,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,77 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Zähler.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 3,62 Prozent auf 21,78 EUR), Nagarro SE (+ 2,93 Prozent auf 52,65 EUR), IONOS (+ 1,03 Prozent auf 39,20 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,62 Prozent auf 47,07 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 30,84 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,45 Prozent auf 27,44 EUR), EVOTEC SE (-2,37 Prozent auf 6,36 EUR), AIXTRON SE (-2,18 Prozent auf 13,27 EUR), Eckert Ziegler (-1,76 Prozent auf 18,42 EUR) und Nemetschek SE (-1,44 Prozent auf 123,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 755 933 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 279,096 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,02 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

