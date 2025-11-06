TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Nemetschek SE-Anteile betrug an diesem Tag 14,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Nemetschek SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 704,473 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 70 130,33 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Papiers am 05.11.2025 auf 99,55 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 70 130,33 EUR entspricht einer Performance von +601,30 Prozent.

Alle Nemetschek SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,35 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Ein Nemetschek SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

