TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 89,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 112,108 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 728,70 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 15.05.2024 auf 95,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,29 Prozent.

Carl Zeiss Meditec wurde am Markt mit 8,61 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Papiere fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils bei 34,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at