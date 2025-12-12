Carl Zeiss Meditec Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im Schlussquartal solide abgeschnitten, schrieb Graham Doyle am Donnerstag. Der Ausblick liege zwar im Rahmen der Markterwartungen, sei aber seiner Meinung nach durchaus ambitioniert. Er verwies unter anderem auf Herausforderungen in China, sowie Belastungen durch Zölle und Wechselkurse. Um die Ziele zu erreichen, bedürfe es schon einer erheblichen Wende./rob/tav/ag
