Carl Zeiss Meditec Aktie

40,14EUR 0,06EUR 0,15%
Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

12.12.2025 10:10:25

Carl Zeiss Meditec Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im Schlussquartal solide abgeschnitten, schrieb Graham Doyle am Donnerstag. Der Ausblick liege zwar im Rahmen der Markterwartungen, sei aber seiner Meinung nach durchaus ambitioniert. Er verwies unter anderem auf Herausforderungen in China, sowie Belastungen durch Zölle und Wechselkurse. Um die Ziele zu erreichen, bedürfe es schon einer erheblichen Wende./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
39,82 € 		Abst. Kursziel*:
33,10%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
40,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,04%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

