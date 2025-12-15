Carl Zeiss Meditec Aktie

40,28EUR -0,28EUR -0,69%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

15.12.2025 06:33:04

Carl Zeiss Meditec Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsbericht und Ausblick der Jenaer hätten letztlich doch doch den Pessimisten mehr Argumente geboten als den Bullen, schrieb David Adlington am Sonntag in seinem Resümee zum Kursrutsch vom Donnerstag. Die deutlichen Verluste führt er auf die Signale aus der Telefonkonferenz zum Jahr 2026 und eine wohl eher erst zum Jahresende tendierende Margenerholung zurück. Insgesamt sieht Adlington zunächst wenig Gründe für ein Engagement in den Aktien./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
40,30 € 		Abst. Kursziel*:
-12,90%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
40,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,86%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

