Carl Zeiss Meditec Aktie
|40,14EUR
|0,06EUR
|0,15%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im Schlussquartal besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die neue Prognose für 2026 sehe zwar Umsatzwachstum und steigende Margen vor, darin sei aber ein Sondereffekt nicht enthalten. Zudem habe das Management auf möglichen Gegenwind verwiesen./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40,26 €
|
Abst. Kursziel*:
14,26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,60%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Frankfurt: TecDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
11.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
11.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Bodenbildung bei Carl Zeiss Meditec scheitert - Tief seit 2017 (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
11.12.25
|ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec wächst - Doch China bleibt schwierig (dpa-AFX)