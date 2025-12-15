FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 46 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs bleibt vorsichtig, da der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 einigen möglichen Gegenwind noch nicht berücksichtige. Sollte er aufkommen, seien die Markterwartungen immer noch deutlich zu hoch, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET



