Carl Zeiss Meditec Aktie
|40,20EUR
|-0,36EUR
|-0,89%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 46 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs bleibt vorsichtig, da der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 einigen möglichen Gegenwind noch nicht berücksichtige. Sollte er aufkommen, seien die Markterwartungen immer noch deutlich zu hoch, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40,08 €
|
Abst. Kursziel*:
9,78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,45%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.12.25