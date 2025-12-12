NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 56,40 auf 54,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig sieht das Geschäftsjahr 2025/26 weiter als Startpunkt des Turnarounds der Jenaer, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Resümee zur Bilanz für 2024/25 schrieb. Der Führungswechsel und der vorsichtige Ausblick sorgten allerdings für zusätzliche Unsicherheit./rob/ag/zb



