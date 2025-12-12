Carl Zeiss Meditec Aktie
|40,18EUR
|0,10EUR
|0,25%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 56,40 auf 54,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig sieht das Geschäftsjahr 2025/26 weiter als Startpunkt des Turnarounds der Jenaer, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Resümee zur Bilanz für 2024/25 schrieb. Der Führungswechsel und der vorsichtige Ausblick sorgten allerdings für zusätzliche Unsicherheit./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 22:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Outperform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
54,60 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40,20 €
|
Abst. Kursziel*:
35,82%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
40,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,89%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
