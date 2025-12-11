Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 11.12.2025 10:03:31

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Carl Zeiss Meditec-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 54,05 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 185,014 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 925,99 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 10.12.2025 auf 42,84 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 925,99 EUR entspricht einer negativen Performance von 20,74 Prozent.

Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 3,82 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Papiere an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie auf 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen

11.12.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 40,08 -6,31% Carl Zeiss Meditec AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen