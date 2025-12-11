Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Frühe Anlage
|
11.12.2025 10:03:31
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 54,05 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 185,014 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 925,99 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 10.12.2025 auf 42,84 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 925,99 EUR entspricht einer negativen Performance von 20,74 Prozent.
Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 3,82 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Papiere an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie auf 34,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|40,08
|-6,31%
