TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Carl Zeiss Meditec-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 54,05 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 185,014 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 925,99 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 10.12.2025 auf 42,84 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 925,99 EUR entspricht einer negativen Performance von 20,74 Prozent.

Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 3,82 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Papiere an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie auf 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at