TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Nordex-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Nordex-Papier an diesem Tag 12,21 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,190 Nordex-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28,96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 237,18 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 137,18 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Nordex belief sich zuletzt auf 6,85 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nordex-Anteils auf 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

