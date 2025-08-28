Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Performance unter der Lupe
|
28.08.2025 10:03:29
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren angefallen
Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 127,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, hätte er nun 78,401 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 372,79 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 27.08.2025 auf 43,02 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 66,27 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Carl Zeiss Meditec betrug jüngst 3,81 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Carl Zeiss Meditec-Aktie fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
