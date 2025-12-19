thyssenkrupp Aktie

Rating bestätigt 19.12.2025 15:13:40

thyssenkrupp-Aktie niedriger: Moody's passt Ausblick an

thyssenkrupp-Aktie niedriger: Moody's passt Ausblick an

Moody's wird skeptischer für die Bonitätsbewertung von thyssenkrupp.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick auf stabil von positiv gesenkt. Das Rating selbst wurde mit "Ba3" bestätigt.

"Wir haben den Ausblick von positiv auf stabil geändert, da die Stahlsparte von thyssenkrupp eine außerordentliche Umstrukturierung erfordert, die in den nächsten 12 bis 18 Monaten erhebliche Barmittel verschlingen wird", sagte Analyst Martin Fujerik. Sollten die Maßnahmen zu einer Verbesserung der nach wie vor schwachen Rentabilität führen und damit zu einem anhaltend positiven Cashflow, könnte sich das positiv auf das Rating auswirken.

Die thyssenkrupp-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,41 Prozent tiefer bei 9,10 Euro.

DOW JONES

