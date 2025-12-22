TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Tourismus-Riese
|
22.12.2025 15:05:00
TUI startet durch: Starke Dezember-Rally treibt Aktie auf Jahreshoch
• Zweistelliges Plus im bisherigen Jahresverlauf bestätigt Aufwärtstrend
• Experten bleiben trotz Rekordjagd optimistisch gestimmt
Operatives Comeback und Schuldenabbau als Kurstreiber
Hinter dem Sprung auf das neue 52-Wochen-Hoch stehen handfeste fundamentale Verbesserungen. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete TUI ein Rekordergebnis mit einem bereinigten EBIT von rund 1,4 Milliarden Euro bei einem Umsatz von über 24 Milliarden Euro.
Besonders beeindruckend ist die Entwicklung der Bilanz: Die Nettoverschuldung wurde im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro gesenkt. Diese finanzielle Stabilisierung trägt Früchte: Erstmals seit Beginn der Corona-Krise schüttet der Konzern wieder eine Dividende (geplant sind 0,10 Euro je Aktie) an die Anteilseigner aus.
Ausblick 2026: Kapazitäten werden ausgebaut
Die Buchungslage für den laufenden Winter sowie der Ausblick auf den Sommer 2026 untermauern das aktuelle Kursniveau. TUI reagiert auf die hohe Nachfrage bereits mit einer Ausweitung des Angebots, etwa durch zusätzliche Flugzeugkapazitäten an wichtigen Standorten wie Hannover.
Der Konzern profitiert dabei massiv von einem Trend zu früheren Buchungen und einer starken Performance in den margenstarken Bereichen Kreuzfahrten und Hotels. Laut CEO Sebastian Ebel hat der Konzern die Krisenjahre hinter sich gelassen und ist nun fest in der Phase der "Normalisierung" angekommen.
Analysten-Check: Kaufempfehlungen überwiegen
Das Stimmungsbild unter den Experten hat sich mit dem Erreichen des neuen Hochs weiter gefestigt. Laut aktuellen Daten wird die Aktie von acht Analysten beobachtet, von denen fünf eine Kaufempfehlung ("Buy") aussprechen. Drei Experten raten zum Halten ("Hold"), während derzeit keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel von 10,39 Euro impliziert noch deutliches Aufwärtspotenzial.
Marktdaten zur TUI-Aktie: Der Ausbruch ist geschafft
Im heutigen XETRA-Handel setzte die TUI-Aktie ein deutliches Ausrufezeichen. Mit dem Überschreiten der Marke auf 9,32 Euro wurde das bisherige 52-Wochen-Hoch gerissen. Zeitweise legt die TUI-Aktie 0,13 Prozent auf 9,21 Euro zu. Marktbeobachter werten diesen Ausbruch als technisches Kaufsignal, das den Weg für einen Anstieg über die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke im neuen Jahr ebnen könnte.
Redaktion finanzen.ch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten
|
15:05
|EQS-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.02.2026 in Hannover mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
18.12.25
|TUI-Aktie im Aufwärtstrend: Starke Geschäftszahlen und Dividende beflügeln (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|TUI-Aktie legt zu: TUI reagiert auf Trend zum Frühbuchen (dpa-AFX)
|
18.12.25