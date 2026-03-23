UBS AG beurteilt BMW-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat BMW nach einer Informationsveranstaltung mit dem Finanzchef des Autobauers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Aktuell sehe der CFO keine Geschäftsbeeinträchtigung durch den Krieg in Nahost, schrieb Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die größten Sorgen bereiteten die Energiekosten, wobei aber die Energiebeschaffung großteils auf Vertragsbasis erfolge, sodass es längere Zeit dauern werde, bis sich längerfristig hohe Öl- und Gaspreise negativ auswirken würden.

Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 15:06 Uhr 2,6 Prozent. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 15,77 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 1 130 861 Stück. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 16,5 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzkennzahlen wird am 06.05.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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