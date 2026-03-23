BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|BMW-Analyse im Fokus
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23.03.2026 15:22:48
UBS AG beurteilt BMW-Aktie mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat BMW nach einer Informationsveranstaltung mit dem Finanzchef des Autobauers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Aktuell sehe der CFO keine Geschäftsbeeinträchtigung durch den Krieg in Nahost, schrieb Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die größten Sorgen bereiteten die Energiekosten, wobei aber die Energiebeschaffung großteils auf Vertragsbasis erfolge, sodass es längere Zeit dauern werde, bis sich längerfristig hohe Öl- und Gaspreise negativ auswirken würden.
Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 15:06 Uhr 2,6 Prozent. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 15,77 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 1 130 861 Stück. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 16,5 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzkennzahlen wird am 06.05.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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