NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung nach Börsenschuss am Dienstag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Münchener Autobauer habe seine Jahresprognose bezüglich wichtiger Finanzkennzahlen deutlich gesenkt, schrieb Tom Narayan in einer ersten Einschätzung. Insofern und wegen begrenzter Aussichten auf eine Trendwende in China sowie im asiatisch-pazifischen Raum insgesamt dürften die Aktien am Mittwoch mit deutlichen Abschlägen in den Handel starten. Die Schwierigkeiten in diesen Regionen seien gesamtwirtschaftlich bedingt, was auf negative Auswirkungen auf europäische Wettbewerber wie Mercedes und Volkswagen (VW) hindeute./rob/la/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 14:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 14:57 / EDT





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