BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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16.06.2026 21:39:59

BMW Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung nach Börsenschuss am Dienstag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Münchener Autobauer habe seine Jahresprognose bezüglich wichtiger Finanzkennzahlen deutlich gesenkt, schrieb Tom Narayan in einer ersten Einschätzung. Insofern und wegen begrenzter Aussichten auf eine Trendwende in China sowie im asiatisch-pazifischen Raum insgesamt dürften die Aktien am Mittwoch mit deutlichen Abschlägen in den Handel starten. Die Schwierigkeiten in diesen Regionen seien gesamtwirtschaftlich bedingt, was auf negative Auswirkungen auf europäische Wettbewerber wie Mercedes und Volkswagen (VW) hindeute./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 14:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 14:57 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
64,14 € 		Abst. Kursziel*:
30,96%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
62,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,22%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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