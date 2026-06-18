BMW Aktie
|60,68EUR
|-1,36EUR
|-2,19%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 107 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes nahm am Donnerstag in Reaktion auf die Prognosesenkung vom Dienstag eine etwas konservativere Haltung ein. Die Kursreaktion hält der Experte aber für übertrieben. Die Nettoliquidität (Net Industrial Cash) der Münchner liege inzwischen über ihrem Marktwert./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,96 €
|
Abst. Kursziel*:
37,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,43%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06:00
|BMW sounds the alarm as China squeezes Europe’s carmakers (Financial Times)
|
17.06.26
|MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Autoaktien von BMW ausgebremst (Dow Jones)
|
17.06.26
|BMW-Aktie fällt und reißt Mercedes mit: China-Krise und Iran-Konflikt zwingen zu deutlicher Senkung der Prognose (dpa-AFX)
|
17.06.26
|Aufschläge in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
17.06.26
|XETRA-Handel: DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|09:00
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|60,68
|-2,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Mutares Buy
|Warburg Research
|09:21
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:55
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|07:03
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:00
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.