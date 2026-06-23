NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 108 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem die Münchener die Jahresziele für den Umsatz, die operative Marge (Ebit) und den Cashflow im Autogeschäft gesenkt hätten, habe er seine Schätzungen für 2026 und die Folgejahre gekürzt, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:10 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.