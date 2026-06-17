BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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17.06.2026 07:10:27

BMW Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Diese komme angesichts sehr schwacher Trends auf dem chinesischen Markt seit Jahresbeginn nicht überraschend, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kürzung der Ziele durch den Autobauer sei jedoch größer ausgefallen als von ihm und dem Markt erwartet. Der Chef und der Finanzchef hätten in einer Telefonkonferenz keine weiteren Details genannt und auf einen Kapitalmarkttag im September verwiesen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Neutral
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
62,70 € 		Abst. Kursziel*:
40,35%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
62,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,66%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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