BMW Aktie

63,40EUR -0,58EUR -0,91%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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17.06.2026 08:35:18

BMW Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zur Prognosesenkung von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Kürzung der Ziele sei zuletzt bereits erwartet worden, nachdem sich die Aktie nur noch unterdurchschnittlich entwickelt und der Autobauer ein lang geplantes Analystentreffen mit dem Vorstandsvorsitzenden gestrichen habe, schrieb Tim Rokossa am Mittwoch. Das Ausmaß der Prognosekürzung falle aber erheblich größer aus als erwartet - und unglücklicherweise habe die Telefonkonferenz mehr Fragen hinterlassen als Antworten gegeben. Es sehe auch danach aus, als ob die bevorstehenden Investorenveranstaltungen in den USA Ende Juni sowie die im späten Juli erwarteten Zahlen für das zweite Quartal keine weiteren Details bereithalten würden./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63,54 € 		Abst. Kursziel*:
41,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,96%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

BMW AG 63,00 -1,53% BMW AG

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09:44 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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09:21 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
09:10 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
08:57 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
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07:45 BMW Kaufen DZ BANK
07:36 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:34 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
07:32 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:12 KION GROUP Buy UBS AG
07:10 BMW Neutral UBS AG
07:09 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:54 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:46 BMW Underweight Barclays Capital
06:16 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:15 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
16.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
16.06.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
16.06.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
16.06.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
16.06.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
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16.06.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
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16.06.26 TRATON Buy UBS AG
16.06.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
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